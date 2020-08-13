Koronavirüs tedbirlerine hiçe saydılar, ülke futbolunu tehlikeye attılar!

Spor Arena/ Koray DURKAL - İskoçya'da, en üst düzey futbol organizasyonu olan Premier Lig'de forma giyen futbolcuların Kovid-19 tedbirlerini hiçe sayan davranışlarda bulunmaları ülkeyi karıştırdı. Özellikle Celtic ve Aberdeen'li oyuncuların 'sorumsuzca' hareket etmeleri büyük tepki çekti. İskoç basını, 3. haftası oynanan Premier Lig'de ağustos ayı içinde yaşanan skandal olayları şöyle sıraladı:

1 AĞUSTOS: MAÇTAN SONRA BARDA EĞLENDİLER

İskoçya Premier Ligi'nde 2020-21 sezonu başladı. Kendi sahalarında Glasgow Rangers'a 1-0 yenilen Aberdeen takımından 8 futbolcu, maçtan sonra şehir merkezindeki bir bara gitti

5 AĞUSTOS: ABERDEEN TECRİT ALTINA ALINDI

İskoçya hükümeti, koronavirüs vakalarında meydana gelen artış nedeniyle Aberdeen kentinde yeni tecrit tedbirleri uygulamaya başladı.

7 AĞUSTOS: İKİ FUTBOLCUNUN TESTLERİ POZİTİF

Rangers maçından sonra barda eğlenen Aberdeen'den 8 futbolcunun 2'sinin Kovid-19 testleri pozitif çıkması üzerine, takımın 20 Ağustos'ta St.Johnstone ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. Bara giden diğer 6 futbolcu kendilerini izole etti.

8 AĞUSTOS: DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DÜZENLEDİ

Ülkenin en ünlü takımlarından Celtic'in forvet oyuncusu Leigh Griffiths, kız arkadaşı için doğum günü partisi düzenleyerek koronavirüs kurallarını ihlal etti.

10 AĞUSTOS: KULÜPTEN İZİNSİZ TATİLE GİTMİŞ

Celtic'in defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo'nun önceki hafta İspanya'ya izinsiz bir gezi yaptıktan sonra karantinaya alındığı ve ardından Kilmarnock ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 3 dakika forma giydiği ortaya çıktı.

11 AĞUSTOS: CELTIC ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Celtic Kulübü, İskoç futbolunu yeniden 'duraklatılabileceği' korkusuyla Boli'nin 'sorumsuz' hareketlerinden dolayı özür diledi. Hükümet ve futbol otoriteleri arasında yapılan görüşmelerin ardından bugün oynanması gereken Saint Mirren-Celtic ve Aberdeen-Hamilton maçları ertelendi.