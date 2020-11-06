Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not - Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not

06.11.2020 17:08
Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not, System.String[]

İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Başakşehir Belediyesi Ziya Gökalp Pazar Alanı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSM) bulunan lokanta ve restoranlarda denetim yapıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Başakşehir Belediyesi Ziya Gökalp Pazar Alanı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSM) bulunan lokanta ve restoranlarda denetim yapıldı. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan esnaf ve vatandaşa teşekkür etti.

İstanbul genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından İstanbul Valiliği denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Başakşehir Belediyesi Ziya Gökalp Pazar Alanı ve Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSM) bulunan lokanta ve restoranlarda geniş kapsamlı denetim yapıldı. Denetimlere Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve Başakşehir Belediye Zabıta Müdürü Faruk Öztürk katıldı.

POLİS VE ZABITA EL ELE

Koronavirüs denetimlerinin ilk durağı Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan pazar alanı oldu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Uğur Turan, pazar esnafını koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Maske takmayan esnafa maske dağıtılarak gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaya davet ederken, maske takan ve kurallara uyanlara da teşekkür etti.

Pazar alanında tezgah aralıkları ve seçmece ürün alınmaması konusunda uyarılar yenilendi. Denetimlere Organize Sanayi Bölgesi'nde devam edildi. Lokanta ve restoranlarda denetim yapan ekipler, oturma düzeni, hijyen ve mesafe kurallarını hatırlattı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞINDAN SORUMLUYUZ"

Tüm vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Kaymakam Turan, "Amacımız vatandaş ve esnafımıza maske ve mesafe konusunda rehberlik yapmaktır. Bir yandan denetimlerimizi sürdürürken diğer taraftan esnafımızla sohbet ederek duyarlılıkları için teşekkürlerimizi ilettik. Esnafımızın maske ve tezgahlar arasındaki mesafe konusundaki hassasiyetlerini gördüm. Kaymakamlık, belediye ve zabıta olarak denetimlerimize devam edeceğiz. Bizler halkımızın sağlığından sorumluyuz. Hiçbir mazeret üretmeden 7/24 koronavirüs ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda dikkat etmelerini rica ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not
Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not
Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not
Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Başakşehir, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirlerine Kaymakam Turan'dan tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei