Koronavirüs tedbirlerine uymaya işletmeciyle 5 müşteriye işlem yapıldı - Son Dakika

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından kapatılmayarak hizmet vermeye devam ettiği tespit edildi.

İçeride bulunan 5 kişiye idari, işletmecisi hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.