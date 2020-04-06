Son Dakika › Güncel › Koronavirüs tedbirlerine uymaya işletmeciyle 5 müşteriye işlem yapıldı - Son Dakika
Koronavirüs tedbirlerine uymaya işletmeciyle 5 müşteriye işlem yapıldı
36 dakika önce
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından kapatılmayarak hizmet vermeye devam ettiği tespit edildi.
İçeride bulunan 5 kişiye idari, işletmecisi hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:26 Kaynak: AA
Son Dakika Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı