Koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede yayınladığı genelgeler kapsamında sokak, cadde ve meydanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde Kocasinan Mahallesi'nde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, kuralları ihlal eden 3 kişiye cezai işlem uyguladı.