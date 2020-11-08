Koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusu

08.11.2020 10:54
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 gün önce ülke genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksinin seferden menedildiğini, tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 gün önce ülke genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetiminde, 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksinin seferden menedildiğini, tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, valiliklere gönderilen 'koronavirüs salgını denetimleri' konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım cuma günü, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ile sokaklarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği anımsatıldı. 42 bin 313 personelin görev aldığı denetimlerde, 7 bin 938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 ticari taksi, 1837 pazaryeri, 63 bin 58 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yerinin kontrol edildiği belirtildi.

'585 KİŞİ/İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden, 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksinin seferden men edildiği belirtilerek, "4 bin 336 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 13 iş yeri faaliyetten menedildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, iş yeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca koronavirüs denetimleri, ülke genelinde her gün kesintisiz devam ediyor" denildi.

ANKARA, -


6 Kasım, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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