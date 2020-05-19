Koronavirüs tedbirlerine uymayan kahvehane mühürlendi - Son Dakika

İş yeri sahibi Yunus E. F'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3 bin 180'er lira ceza kesildi.

Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi Çeşme sokakta bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.

Ümraniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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