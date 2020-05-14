Koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi - Son Dakika

İş yeri sahibi İsa G'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'ndan 3 bin 180'er lira ceza kesildi.

Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 4 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.

Pendik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti