Koronavirüs tedbirlerine uymayıp, darbuka çalarak para toplayan 5 kişiye ceza - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında koyulan sosyal mesafe kuralına ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağına uymayarak, darbuka çalıp para toplayan 5 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında ellerindeki darbukayı çalıp, şarkı söyleyerek para toplayan kişiler, evlerinde oturan vatandaşlardan para istedi. Mahalleyi gezerek para toplayan, aralarında 20 yaşından küçüklerin de olduğu 5 kişiyi görenler, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 5 kişi darbuka çalarak 'Erik dalı' şarkısı söyledikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. 20 yaşından küçük olan 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden diğer 3'üne ise sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.