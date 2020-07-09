Koronavirüs tedbirlerine uyuldu, limanlarda çalışma durmadı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerine uyuldu, limanlarda çalışma durmadı

KOCAELİ'de bulunan limanlarda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm önlemlere uyuldu.

KOCAELİ'de bulunan limanlarda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm önlemlere uyuldu. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, denizcilik sektöründe kurallara uyarak çalıştıklarını, süreci sorunsuz ve en az hasarla geçirdiklerini söyledi.

'Türk sanayisinin kalbi' olarak nitelendirilen Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlarda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere uyuldu. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Doğusel, Kocaeli'nin deniz ticaretiyle öne çıktığını söyleyerek, "Koronavirüs süreci hızlı gelişen bir süreç oldu. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde ticaretin durmaması için özellikle yurt dışından gelen gemilerin karantina süresinin belli kontrollerde yapılması ve aksamadan ilerlemesi, özellikle tersanedeki yoğun çalışma bölgesi olan yerlerde çalışmaların ve denize hizmet eden birimlerin hizmetinin aksamaması için denizcilik üzerinden bir imtiyaz sağlandı. Pandemi kurullarında alınan kararlar sonucunda hiç aksamadan çok şükür bu süreçlerin hepsini atlattık. Genel olarak bu süreci en az hasarla atlattık" dedi.

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Doğusel, normalleşmeyle birlikte talebin daha da artarak, deniz ticaretini olumlu yönde etkileyeceğini, İzmit Körfezi'nde ayda yaklaşık 1000 gemiyi misafir ettiklerini belirtti.

'LİMANLAR BAŞARILI SONUÇLAR ALDI'

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı ve Limaş Liman İşletmeleri Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Kürşat Bal ise "Pandemi sürecinde limanlar çok başarılı sonuçlar aldılar. Deniz ticaretinin hiçbir şekilde aksamaması için, hiçbir limanda duraksama olmadı. Normal zamandaymış gibi çalışmalarına devam ettiler. Bu dönemde belli yük hareketlerinde düşmeler oldu. Genel kargo, konteyner yüklerinde düşmeler oldu fakat OPEC ve Rusya arasında yaşanan krizden dolayı petrol fiyatlarında yaşanan düşmeden dolayı sıvı yük elleçlemelerinde artış oldu. Pandemi dönemini herhangi bir liman içinde virüse rastlanmadan atlatmış bulunmakta" diye konuştu.

'KURALLARIN TAMAMINA UYUM SAĞLAYINCA SORUN OLMADI'

Yaklaşık 35 yıllık gemi acentecisi olduğunu söyleyen Can Özgüvenç de "İzmit Körfezi'nde 30'un üzerinde liman var. Gemlik komşumuz, İstanbul Boğazı komşumuz, İl Pandemi Kurulu kararları ile acentelerin ve gemi trafiğinin aksamaması için gerekli girişimlerde bulunduk. Bu şekilde hem deniz ticaretinin aksamaması hem de denizcilerin ve diğer kişilerin sağlığı konusunda girişimlerde bulunduk. İlk başta bazı sıkıntılar oldu ama gerek İl Sağlık İdaresi gerekse de Gümrük Liman Başkanlığı olarak her türlü tedbiri aldık. Bu şekilde korunaklı elbiselerle gemilere çıktık, düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptık ve olumsuz bir durum olmadığı kesinleşince limanlara inişe izin verdik. Kuralların tamamına uyum sağlayınca bir sorun olmadı" dedi.

?FOTOGRAFLI


Koronavirüs, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirlerine uyuldu, limanlarda çalışma durmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek 21:14 Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:46 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
10:30
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
09:53
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
09:26
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
08:30
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
03:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 11:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirlerine uyuldu, limanlarda çalışma durmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]