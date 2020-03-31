Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor
6 saat önce
Kara yolunda polislerin kontrolleri Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Kara yolunda polislerin kontrolleri
Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:51 Kaynak: AA
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