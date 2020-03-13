Koronavirüs tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınacak tedbirlere yönelik toplantı düzenledi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar kamu kurumlarına tebliğ edilerek, kamuoyuna duyuruldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararlarına ek olarak il genelinde uygulanacak bir takım kararlar alındığını bildirdi.

Mayıs ayına kadar il genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenler ile halk buluşmaları ve eğitim seminerlerinin iptal edildiğini açıklayan Vali Bilgin, sadece 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde 20 kişilik bir katılım ile çelenk programı gerçekleştirileceğini belirtti.

Kentte fahiş fiyat uygulamasına yönelik de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerde bulunduğunu anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat konusunda kesin kararımız var ve talimatları verdik. Özellikle maske, eldiven, kolonya, makarna, un, şeker gibi gıda ürünleriyle ilgili fiyatlar kamuoyunda zaten bilinmektedir. Koronavirüs tespit edilen gün ile bugün arasında en ufak bir fiyat artışında dahi vatandaşlarımızın 175 numaralı ihbar hattına ihbarda bulunmaları veya Valiliğimize, esnaf odalarımıza, ticaret odalarına ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Bunlarla ilgili yasal işlem yapılacak yüksek miktarda ceza kesilecek. Kırklareli'nde bir eczanemizin maskeyi normal fiyatının üzerinde satması nedeniyle ilgili eczane hakkında işlem yaptık. Bununla ilgili yasal işlemleri takip ediyoruz."

Dereköy Sınır Kapısı'nda da ciddi tedbirler alındığını dile getiren Vali Bilgin, "Dereköy Sınır Kapısı'nda 3 hafta önce zaten tedbir almıştık. Termal kameramız da var. Herhangi bir kovid-19 hastasının ülkeye girişi söz konusu değildir. Böyle bir hastalık tespit edilmesi halinde de elini kolu sallayarak ülkemiz içerisinde dolaşmasına müsaade edilmemektedir." dedi.

Vali Bilgin, Cumhurbaşkanlığının yeni alacağı kararlar doğrultusunda ve hastalığın seyriyle beraber, hem de çıkabilecek yeni durumlara göre kararların değişebileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.