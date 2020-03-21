Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye ceza - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye ceza
6 saat önce
BURDUR'un Bucak ilçesinde, yurt dışından dönmelerine rağmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen '14 gün evden çıkmama' kuralına uymayan 12 kişiye toplam 5 bin 976 lira para cezası verildi.
BURDUR'un Bucak ilçesinde, yurt dışından dönmelerine rağmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen '14 gün evden çıkmama' kuralına uymayan 12 kişiye toplam 5 bin 976 lira para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından dönenleri tek tek adreslerine kontrol etti. 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 12 kişiye, 498'er liradan toplam 5 bin 976 lira para cezası uygulandı.Yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
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