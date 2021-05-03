Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından farklı bakanlıklardan ekipler ayrı ayrı denetime gelerek, inceleme başlattı. Otelin bir yetkilisi ise turistlere yönelik düzenlenen paskalya kutlaması sırasında ortaya çıkan görüntülerin başka bir otelde animatörlük yapan Ukraynalı tarafından çekildiğini öne sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.