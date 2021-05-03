Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme - Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme

03.05.2021 15:35
Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından farklı bakanlıklardan ekipler ayrı ayrı denetime gelerek, inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından farklı bakanlıklardan ekipler ayrı ayrı denetime gelerek, inceleme başlattı. Otelin bir yetkilisi ise turistlere yönelik düzenlenen paskalya kutlaması sırasında ortaya çıkan görüntülerin başka bir otelde animatörlük yapan Ukraynalı tarafından çekildiğini öne sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.

AYRI AYRI İNCELEME BAŞLATILDISosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatıldı. Gelen ekiplerce denetimlerin sürdüğü otele jandarma ekiplerince de maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.'KURUMLAR GEREKLİ RAPORLARI HAZIRLAR'Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlar. Jandarma tarafından maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için idari yaptırım tutanağı düzenlendi" dedi.'İLK BAŞTA SADECE 2 DAKİKA SÜREN BİR KARGAŞA'Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi ise çoğunluğu eski doğu bloku ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla yabancı misafirin otelde konakladığını belirtti. Otelde kalan misafirlerin 1'i hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hıristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" dedi.'GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN MİSAFİRİMİZİ BULDUK'1-2 dakika bile olsa ortaya çıkan görüntüleri kendilerinin de tasvip etmediğini ancak bazen böyle olumsuz durumlar olabildiğini ve otelin her yerinde güvenlik kameraları bulunduğu söyleyen yetkili, "Biz güvenlik kameralarında görüntüyü çeken misafirimizi bulduk. Bölgemizde başka bir 5 yıldızlı otelde animasyonda çalışan Ukraynalı bir erkek. Dün sabahtan Türk bir erkek arkadaşıyla otele giriş yapmış. Hiç pazarlık yapmadan otel ücretini ödemiş. Gün içerisinde bir kaç defa resepsiyona gelerek otelde kaç kişi bulunduğunu sormuş. Saat 15.00 sıralarında başlayan paskalya kutlamasında 1 dakikalık görüntü çekerek sosyal medyada paylaşmış" diye konuştu. Otel yetkilileri, misafire yaptığı davranışın uygun olmadığını ve otelden ayrılmasını gerektiğini söyleyerek, ödediği ücreti vererek gönderdiklerini, kendisinin de hiç itiraz etmeden otelden ayrıldığını belirtti.

Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme
Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme
Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme
Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme
Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme

Paskalya, Manavgat, Antalya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği otele inceleme - Son Dakika


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