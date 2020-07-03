Koronavirüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı nedeniyle düzenlenen 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi de sanatseverleri salgına karşı alınan önlemler altında ağırlamaya başladı. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, sosyal mesafeye uyarak eserleri inceledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını sanatseverlere yeniden açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sergi de salgına karşı alınan önlemler altında ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Girişte ateş ölçümleri yapılan ve maskesiz içeri alınmayan ziyaretiler, 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' adlı sergide bulunan eserleri sosyal mesafe kurallarına uyarak inceledi. Yaklaşık 3 aydır sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar, resimlerle özlem giderdi. Sergi, Leonardo da Vinci'den ilham alan Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video gösterilerinden oluşuyor.

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'PANDEMİ DÖNEMİNDEN SONRA HEMEN GELDİK'

Sergiye kızıyla birlikte gelen Aylin Öztürk, "Pandemi döneminden sonra böyle bir sanatsal etkinlik görünce hemen geldik. Kızım zaten resme çok meraklı, özellikle onun görmesini istedim" dedi.

Öztürk'ün kızı, 9 yaşındaki Ayça Öztürk ise, "Ben burayı çok beğendim, çünkü resim sanatını çok seviyorum ve da Vinci'ye de çok önem veriyorum. Tuvale akrilikle resim yapıyorum ve çok keyif alıyorum. Genellikle da Vinci'yle ilgili eserleri hiç yakından görmemiştim, kendimi çok şanslı hissettim" diye konuştu.

Özel bir kolejde öğretmenlik yapan Mesude Kulak, "Aylardır gidemediğimiz galeri ve müzelerin açıldığının haberini aldık. Bu serginin seyirciye ulaşması kısmı için buradayız. Serginin onlara ulaşması için video çekiyoruz. Sergide tüm tedbirler alınmış. Her yerde dezenfektan var. Sürekli temizlik yapılıyor, mesafeye dikkat ediliyor. Buraları boş bırakmayalım, sanatsal aktivitelere devam edelim" şeklinde konuştu.


Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:24 Kaynak: DHA

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