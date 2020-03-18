Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı - Son Dakika Spor

Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı

6 saat önce

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran'a kadar durduruldu.

Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı, System.String[]

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran'a kadar durduruldu.

Karşılaşmaları 20 Nisan'a kadar askıya alan ATP ile 2 Mayıs'a kadar maç oynanmamasına karar veren WTA tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran'a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.

Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi.

Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma'daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat'taki kadınlar, Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon'daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.

Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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