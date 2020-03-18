Koronavirüs tehlikesinden uzaklaşmak isteyenler Gölcük'e geldi - Son Dakika

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışı etkili oldu. Kalabalık şehirlerden gelenler, koronavirüs tehlikesi nedeniyle insanlardan uzaklaşmak ve temiz hava almak istediklerini belirtti.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda, Mart ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Havaların soğuk olması nedeniyle az sayıda vatandaş tarafından tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, temiz hava ve eşsiz doğanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinden uzaklaşmak adına Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih ettiklerini söyledi.

'İNSANLARDAN UZAK DOĞAL YERLERİ TERCİH EDİYORUZ'

Şehrin kalabalığından kaçmak için Ankara 'dan geldiğini ifade eden Alican Işık, "Gölcük sakin, az insan var. Doğa ile baş başayız. Şehir kalabalığından uzaklaşmak istedik. Şehirde toplu taşıma kullanıyoruz. Sakin bir yer olarak buraya geldik. Balık tutmak da keyifli ayrıca. Çok insan barındırmayan bir aktivite. Ondan dolayı tercih ettik. Gölcük'ün doğası çok güzel. Birden kar da bastırdı. Bizim için de sürpriz oldu. Korona tehlikesinden dolayı daha uzak, sakin yerleri tercih etmeye çalıştık. Kaldığımız oteldeki kişi sayısı da az durumda. Biz de insanlardan uzak daha doğal yerleri tercih ediyoruz" dedi.

'BURASI BİRAZ DAHA SAKİN'

Bolu merkezden hava almak ve insanlardan uzaklaşmak için geldiğini belirten Mehmet Özçakır ise, "Burası daha sakin. Doğa yürüyüşü yapmaya geldik. Kapalı ortamlara girmeyi çok tavsiye etmiyorlar. O yüzden kendimizi korumak, temiz hava almak amacıyla bir gezi yapalım dedik. Evlerde çok fazla vakit geçiriyoruz kendimizi korumak için. O yüzden Gölcük'e geldik ve burada temiz hava alıyoruz" diye konuştu.

'AZ İNSAN OLDUĞU İÇİN GELİYORLAR'

Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ ise şöyle konuştu:

"İnsanlar kendilerince önlemler alıyor. Gelenler, "Şehrin kalabalığından kaçtık. Açık hava daha güzel. İnsanlarla temasımız az" gibi şeyler söylüyor. Az insan olduğu için geliyorlar. Uzun süreli de kalabiliyorlar"