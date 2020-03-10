Koronavirüs tekvandoyu da vurdu - Son Dakika

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Koronavirüs tekvandoyu da vurdu

6 saat önce

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişikliğe gitti.

Koronavirüs tekvandoyu da vurdu, System.String[]

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişikliğe gitti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı. WTE, yaptığı açıklamada kendi bünyesindeki mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası ertelendi.

Daha önce İtalya'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle Rusya'ya alınan Tokyo 2020 Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, yaptığı duyuruda 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın olimpik sıralamayı etkilemesi açısından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan önceki uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini de belirtti.

WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu. Dünya Tekvando Federasyonu'nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Hırvatistan, Avrupa, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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