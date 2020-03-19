Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı - Son Dakika

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

7 saat önce

Natural Medya Reklam Ajansı Direktörü Sevda Yıldırım, son zamanlarda dünyada etkili olan koronavirüsün küresel salgına yol açmasından reklam sektörünün de etkilendiğini söyledi.

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı, System.String[]

Natural Medya Reklam Ajansı Direktörü Sevda Yıldırım, son zamanlarda dünyada etkili olan koronavirüsün küresel salgına yol açmasından reklam sektörünün de etkilendiğini söyledi.


Yıldırım; pandemi nedeniyle insanların sosyal hayattan izole olduğunu, birçok ülkede karantina ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini hatırlatarak; "Bu durumdan reklam sektörü de etkilendi. İnsanlar dışarıda değil kapalı mekanlarda yaşamlarını sürdürüyor. Açık hava reklam alanları bu süreçte etki kaybına uğrarken televizyonların daha çok izlenmeye başladığını, internet ve sosyal medya kullanımının daha çok arttığını gözlemliyoruz" dedi.


Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Konya gibi illerde de reklam sektöründe Natural Medya olarak hizmet verdiklerini belirten Yıldırım, "Pandemi ortamında da olsak ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik arz devam ediyor. Arz ve talep dengesinin oluşmasında önemli unsurlardan biri de reklamdır. korona virüsün etkisiyle şekillenen yaşamsal süreçte müşterilerimiz televizyon ve sosyal medya reklamlarını daha çok kullanıyor" şeklinde konuştu. Reklamın firmaların bilinirliğini arttırdığı gibi günün koşullarına rağmen ürünün pazarda yer bulmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Sevda Yıldırım, şunları söyledi;


"Reklam profesyonellik gerektiren bir konudur. Tasarımdan prodüksiyona, sosyal medya yönetiminden, açık havada, yerel ve ulusal reklam mecralarında, televizyon kanallarında firma adına reklam mecralarının en doğru şekilde satın alınmasına kadar birçok konuda yılların birikimiyle hizmet veriyoruz. Doğru zamanda doğru reklamı doğru yerde doğru bir şekilde yapmak şart, bu pandemi ortamında da olsa değişmiyor aksine daha da çok önem kazanıyor." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:19 Kaynak: İHA

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