Koronavirüs: Temas-izleme uygulamaları gerçekten işe yaradı mı? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Temas-izleme uygulamaları gerçekten işe yaradı mı?

Hasta olduğu saptananların yakın temas kurduğu kişileri belirleyip uyaran akıllı telefon uygulamaları bazı ülkelerde kullanıma girdi ama ne kadar etkili olduklarını ölçmek mümkün mü?

Koronavirüs: Temas-izleme uygulamaları gerçekten işe yaradı mı?, System.String[]

Almanya ve İrlanda cep telefonlarına yüklenen koronavirüs temas-izleme uygulamalarının başarılı olduğunu açıklayan ülkeler arasında.

Fakat bu uygulamaların gerçekten amaçlanan şeyi yaptığını yani insanları virüsü almış olabilecekleri konusunda uyardığını kanıtlayan veriler var mı?

Bu soruya "Hayır, henüz yok" diye yanıt verebiliriz ve kişisel verilerin korunması kaygısıyla hazırlanan bu uygulamaların ne kadar işe yaradığını, bu özellikleri yüzünden hiç bilemeyebiliriz.

Geçen ay İngiltere hükümeti daha önce büyük beklentilerle kullanacağını açıkladığı, geliştirilmesi ve denenmesi için masraf yaptığı merkezi temas-izleme uygulamasından vaz geçtiğini ve Apple- Google uygulamasından uyarlanan merkezi olmayan bir diğerini tercih ettiğini açıkladı.

Bu uygulamanın tercih edilmesi verileri tek merkezde toplayan diğer uygulamaya karşı çıkan özel hayatın gizliliği kampanya grupları tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni uygulamada virüslü kişi ile temas kurduğu kişiler arasındaki eşleştirmeler merkezi bir bilgisayarda değil, kullanıcıların akıllı telefonlarında gerçekleşiyor. Böylece kişiler hakkındaki bilgiler çok daha korunaklı kullanılmış oluyor.

Fakat hükümet bu yeni uygulamanan hemen temin edilemeyeceğini vurguladı ve Başbakan Boris Johnson parlamentoya dünyada şu anda hiç bir ülkenin işleyen bir temas-izleme uygulamasına sahip olmadığını söyledi.

Fakat ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Almanya başta olmak üzere bir çok ülkenin hali hazırda temas-izleme uygulamalarını kullandığını söyleyerek başbakanın iddialarına itiraz etti.





Almanya'daki durum ne?

Almanya'nın "korona-uyarı" uygulaması Haziran ayından bu yana kullanılıyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uygulamayı şu ana kadar 16 milyon kişinin indirdiği kaydedildi ve "Bu başarılı başlangıç uygulamaya halk nezdinde büyük ilgi ve kabul olduğuna işaret ediyor" denildi.

Tabi Almanya'nın nüfusunun 83 milyon olduğu düşünülürse, bunun yine de sınırlı bir sayı olduğunu, ve uygulamanın gerçekten etkili bir şekilde işleyebilmesi için nüfusun yarıdan çoğu tarafından kullanılması gerektiği konusundaki uzman görüşünü hatırlatmakta fayda var.

Robert Koch Enstitüsü başkanı profesör Lothar Wieler "uygulama çalışıyor" dedi ve şimdiye kadar 500 kullanıcının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve temasla oldukları insanları bu uygulama yoluyla uyardıklarını söyledi.

Fakat profesör Wieler "Tam olarak kaç kişinin uyarıldığını bilmiyoruz çünkü uygulamamız verileri merkezi bir sistemde toplamıyor" diye de ekledi.

Dolayısıyla aslında yazılımın, en önemli amacı olan, hasta olma ihtimali bulunan herkesi uyarmakta ne kadar yararlı olduğunu ölçmek mümkün görünmüyor.

Ayrıca uygulamanın ne kadar işe yaradığını bilebilmek için, doğru insanları uyarıp uyarmadığını da bilebilmek gerekiyor. Ama bunu anlamamızı sağlayabilecek verilere de sahip değiliz. Uygulamanın uyardığı insanların çoğu negatif çıkıyorsa, yanlış uyarma da söz konusu olabilir.

Bunları bilebilmek önemli çünkü daha önce yapılan denemeler Bluetooth teknolojisinin bazı durumlarda insanların birbirine mesafesini ölçmekte güvenilir olmadığını ortaya koymuştu.

Robert Koch Enstitüsü yine verilerin merkezi bir bilgisayarda toplanmaması nedeniyle bu bilgiye de erişilemeyeceğini söylüyor.

Bu durumda Almanya'da hastaların temaslarını geleneksel yollarla belirlemekle görevli kuruluşların bu bilgiyi Enstitü'ye sağlayıp sağlayamayacağını sorduk ama bunun da cevabı olumsuz. Hastaların temaslarının yerel yönetimlerce izlendiği ve onların da bu bilgiyi paylaşmadığı bildirildi.

Almanya'daki sağlık yetkilileri bilimsel testler yoluyla orta ve uzun vadede uygulamanın başarısının ölçülebileceğini umuyor ama bunun tam olarak nasıl yapılabileceği henüz belirlenebilmiş değil.





Uygulama İsviçre'de nasıl sonuçlar veriyor?

İsviçre'de de Almanya'dakine benzer bir durum var.

Sağlık Bakanlığı ülkede Apple ve Google modeline dayalı bir sistem olan SwissCovid uygulamasının kullanılmasının verilerin merkezi olarak toplanmasını imkansız hale getirdiğini söylüyorlar.

Bir bakanlık sözcüsü BBC'ye "Bu yüzden veriler bakımından aynı sınırlamalar bizim için de geçerli ve hatalı uyarı verilen ya da uyarılması gerektiği halde uyarılamayan insan sayısını ölçemiz mümkün değil" dedi

İrlanda 'iyi gidiyor' diyor

İrlanda Cumhuriyeti'nde ise Nearform şirketi tarafından tasarlanan uygulama kullanılıyor.

Covid'in izini süren uygulama ülkede iki hafta önce kullanıma girmesine rağmen büyük rağbet gördü ve akıllı telefon kullanan her üç kişiden birinde şu anda uygulama var.

Nearform bunun benzeri bir uygulamayı Kuzey İrlanda için de hazırlıyor. Birleşik Krallık içinde olmasına rağmen Kuzey İrlanda özerk yönetimi farklı bir sistem kullanmayı tercih etti.

Nearform şirketinin CEO'su Cian Ó Maidín, Birleşik Krallık içinde İngiltere dışındaki bölgelerin ya da bazı büyük Amerikan eyaletlerinin de müşterileri arasına girebileceğini çıtlattı.

BBC'ye konuşan Cian Ó Maidín uygulamanın etkili olup olmadığını gösteren verilerin bulunmayışından söz ettiğimizde "Sorunu çözdük biz" diyor.

Daha sonra her şeyin mükemmel bir cevabının olmadığını söyleyerek sözlerini yumuşatan Cian Ó Maidín, yine de sistemin işlediğinde ısrarlı.

"Tüm verilere sahip değiliz ama ilk veriler gerçekten olumlu" diyor ve daha detaylı bilgi için İrlanda Sağlık Hizmetleri'ne başvurmamızı söylüyor.

İrlanda Sağlık Hizmetleri'nin günlerdir peşindeyiz aslında ama henüz cevap alabilmiş değiliz.

İrlanda'da kullanıma sokulan uygulama da aslında Almanya ve İsviçre'de kullanılan modelin bir benzeri. O yüzden daha fazla veri sağlaması için bir sebep yok.

Ama şöyle bir farkı not edebiliriz: Uygulamayı indirirken kullanıcılara, temas-izleme sisteminin etkinliğini ölçmeye yarayacak, ama kimliklerin ibelli etmeyecek bilgilerin toplanmasına izin verme seçeneği sunuluyor.

Cian Ó Maidín uygulamanın yanlış uyarı oranı konusundaki belirsizliğin bizi çok kaygılandırmaması gerektiğini söylüyor.

"Mükemmel, iyinin düşmanı olmamalı. Sorun şu: Elde bu kadar az veri varken, iyi uyarı ve kötü uyarıyı ayırma şansımız var mı?"





Koronavirüs, İngiltere, Almanya, Teknoloji, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:37 

Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Temas-izleme uygulamaları gerçekten işe yaradı mı? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz 16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı         
09:54
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı         
23:56
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti         
21:56
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı         
21:36
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı         
20:09
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı         
20:08
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti         
20:01
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış         
18:51
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi         
18:33
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti         
18:18
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu         
17:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım         
16:56
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 14:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Temas-izleme uygulamaları gerçekten işe yaradı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei