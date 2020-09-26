Koronavirüs temaslı kişilere bilet satılınca, otobüs seferden menedildi - Son Dakika

BARTIN'da, şehirler arası bir otobüs firmasının 'Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına karşın 2 koronavirüs temaslısına bilet sattığı tespit edildi. Temaslılar karantina için yurda yerleştirilirken, otobüs 10 gün süreyle seferden menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı. Bartın- İstanbul seferini yapacak bir otobüste 'Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına rağmen, koronavirüs temaslısı olan 2 yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi. 2 kişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda cezai işlemlerinin ardından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ise kurul kararı gereğince ceza kesilirken, otobüs ise 10 gün süreyle seferden menedildi.