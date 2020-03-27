Koronavirüs'ten Korunalım Derken Hayatlarını Kaybettiler - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs'ten korunmak amacıyla tüketilen saf alkol maalesef can aldı. Saf alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin de yoğun bakımda olduğu açıklandı.



İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre koronavirüsten korunmak amacıyla ispirt denilen ve saf alkolden üretilen bir içki kullandı. Söz konusu içkiyi önce vücutlarına süren ve sonrasında da aşırı miktarda içen şahısların zehirlendiği belirtildi.



Bu sebeple Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 20 kişi ise çeşitli hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında.



Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 10 zanlı ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer bir şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



Yetkililer, saf alkol ve sahte içki tüketiminin oldukça tehlikeli olduğunu belirtiyor. Özellikle Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak amacıyla bu tarz yöntemlere başvurmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.