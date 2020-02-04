"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında" - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında' - Son Dakika Dünya

"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

11 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

NHS yetkilileri bugün düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

10 BİN SAĞLIK PERSONELİ VUHAN'A GİDECEK

Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar koronavirüse karşı mücadele için Vuhan'a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı
Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Çin'de durum içler acısı! Maskesiz dışarı çıkan kadın, tekme tokat dövüldü Çin'den gelen son görüntüler, açıklanan ölü sayısı hakkında spekülasyonlara sebep oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]