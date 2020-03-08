Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattı.



Dini bir etkinlik sırasında Covid-19 hastalığına yakalandığını belirten genç doktor, "Bende çok açık belirtiler olmadı. Kliniğimde çok sayıda mevsimsel hastalık vakasıyla karşılaşıyordum. Benim durumum da gribe benziyordu. Tat ve koku alma duyularım azaldı. Burnum kaşınıyordu, yorgunluk ve kas ağrıları hissediyordum" diyor.