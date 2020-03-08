Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı

Fransa 'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews

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