Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews.

Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews

Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı

Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:27 
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