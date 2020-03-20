Koronavirüs test sonuçları eNabız uygulamasında - Son Dakika

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Koronavirüs test sonuçları eNabız uygulamasında
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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