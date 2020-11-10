Koronavirüs test sonuçlarını bekleyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür antrenmana katılamadı
10.11.2020 00:07
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, İtalya'da koronavirüs test sonuçlarını bekledikleri için antrenmanda yer alamadı.
A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takım, ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
İTALYA'DA KALDILAR
İtalyan yerel sağlık makamlarının yeni tip koronavirüs bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuolo'lu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, idmanda yer alamadı.
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