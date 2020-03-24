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Koronavirüs testi pozitif çıkan boksçunun durumu nasıl? Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç açıkladı
6 saat önce
Eyüp Gözgeç, TRT Spor'a konuşurken Londra dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan sporcumuz hakkında açıklamalarda bulundu.
Eyüp Gözgeç, TRT Spor'a konuşurken Londra dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan sporcumuz hakkında açıklamalarda bulundu.
Gözgeç, "Koronavirüs testi pozitif çıkan sporcumuzun durumu iyi." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:01
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