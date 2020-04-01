Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, evinde izole altında olacak - Son Dakika

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, evinde izole altında olacak
6 saat önce
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinde 5 gündür tedavi gören Cerit, taburcu edildi.
Cerit, bir süre evinde izole altında olacak.
Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:58 Kaynak: AA
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