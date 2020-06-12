Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı - Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan personelin çalışma arkadaşları karantinaya alındı

DİYARBAKIR Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan F.S.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, bina dezenfekte edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmada, F.S.'nin temas ettiği 2 çalışma arkadaşı karantinaya alınırken, personellerden de numune alındı.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli F.S., dün gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan F.S., tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerince kurumda yapılan çalışmada, F.S.'nin aynı odada çalıştığı iki mesai arkadaşı evlerinde karantinaya alındı. Sabah, kurum binası dezenfekte edilirken, personel ise ateşleri ölçülerek içeri alındı. F.S.'nin çalıştığı kattaki personelden sağlık ekiplerince numune alınmasının ardından bina girişinde dezenfektan sayısı arttırılırken, yemekhane ve çay ocağı da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.