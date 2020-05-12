Koronavirüs testi pozitif çıktı, mahalledeki 56 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Hüsniye Alsat'ın, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Alsat'ın, hastalanmadan önce taziye evini ziyaret ettiği tespit edildi. Filyasyon çalışmaları sonucunda mahalledeki 56 kişi karantinaya alındı. Hüsniye Alsat'ın eşi Halil Alsat'a da test yapılırken, kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın, testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti. Hüsniye Alsat'ın geçen hafta taziye evine gittiği, ayrıca alışveriş yaparken 56 kişi ile temas ettiği belirlendi. Yapılan çalışmayla, 56 kişi karantinaya alındı. 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan kişilere test yapılırken, sonuçların birkaç gün içerisinde çıkacağı öğrenildi. Hüsniye Alsat'ın yakınlarına da testler yapıldı.

'EŞİ KRONİK HASTAYDI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Mahallesi Muhtarı Recep Galip, "Mahallemizde bir teyzemize virüs tespiti yapıldığından dolayı şu an 56 kişiye daha test yapıldı. İnşallah test sonuçları hayırlı çıkar. Çalışmalarımızı yaptık, testler ekiplerle beraber alındı. Şu an tekrar evleri dolaşıp, imza alacağız ve bu evlerimiz karantinada. Bunları bilinçlendirerek ev ihtiyaçlarını için köyün imamları organize edildi. Virüsü yayan ablamızın eşi de koronavirüs testi yapılırken kalp krizi geçirdi. Zaten kronik hastaydı eşi. Allah şifalar versin" dedi.