Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara "eNabız"dan ulaşabilecek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek - Son Dakika

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara "eNabız"dan ulaşabilecek

6 saat önce

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:54 Kaynak: AA

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