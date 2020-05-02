Koronavirüs, turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi - Son Dakika
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Koronavirüs, turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Koronavirüs, turizm cenneti Bozcaada'ya giremedi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.

Küçük bir kasabayı anımsatan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleriyle, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranlarıyla, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesiyle, el değmemiş koyları, temiz ve buz gibi denizinin yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı tedbirler sayesinde izole oldu ve şu ana kadar koronavirüsün ilçeye girişine izin verilmedi.

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüsün ardından, anakaradan uzak olmak isteyen tatilciler ve yazlıkçılar, Bozcaada ilçesine geçiş yapmak istedi. Ada'da oluşmaya başlayan kalabalık nedeniyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) bir dizi önlemler aldı.

SIKI DENETİMLER

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü. İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, adaya ulaşımın sağlandığı Geyikli feribot iskelesinde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor. Adaya gelecek olanların vücut ateşleri sağlık ekiplerince ölçülüyor. Daha sonra ikamet edecekleri adresleri ekiplere bildiren vatandaşlara, 14 gün sosyal izolasyon kuralları hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Süreç boyunca adaya gelenlerin evlerinde olup olmadıkları her gün denetleniyor. Sosyal izolasyon kurallarına uymayanlara 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

İnşaat malzemesi yüklü araçların da geçişleri Kaymakamlık izniyle gerçekleştiriliyor. Adaya koronavirüs tedbirleri kapsamında inşaat sektöründe çalışacak işçi girişleri de yasaklandı. Cenaze ve ilaç ihtiyacı doğan özel durumlar için özel feribot seferleri yapılıyor. Adaya gelen özel ya da balıkçı teknelerine, teknede, tuvalet, duş gibi barınma imkanları varsa içindekilerin dışarıya çıkmaması kaydıyla iskeleye bağlanmasına izin veriliyor. Market ihtiyaçları ise kolluk güçlerince temin ediliyor. Duş, tuvalet gibi temel barınma imkanları olmayan teknelerin iskeleye bağlanmasına izin verilmiyor.

TESİSLER 31 MAYIS'A KADAR KAPALI

Bozcaada Belediyesi ekipleri tarafından, ada halkının ihtiyaçları alınan siparişlerin evlerine kadar teslim edilmesiyle sağlanıyor. Her hafta 300 ailenin pazar ihtiyacı karşılanıyor. Halka ücretsiz maske dağıtılıyor. Kaymakamlık tarafından tarım için fide dağıtımı yapılıyor. Ada'da koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin 31 Mayıs'a kadar kapatılmasının ardından ada sokakları sessizliğe bürünmüş durumda.

'ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNE KADAR POZİTİF VAKA GÖRÜLMEDİ'

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, "Mart ayının ikinci haftasından itibaren ülkemiz koronavirüs ile ciddi anlamda mücadele ediyor. Bozcaada olarak biz de tabi ki devletimizin almış olduğu önlemler çerçevesinde Valiliğimizle koordineli bir şekilde, Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelgelere harfiyen uyarak, Bozcaada'nın sahip olduğu imkanlardan dolayı, ada ilçesi olmasından kaynaklı ilave aldığımız tedbirler var. Biz sürecin başından beri konuyu hassasiyetle, ciddiyetle takip edip, koronavirüsün adamıza ulaşmaması için tüm önlemleri aldık. Bu doğrultuda adaya olan gemi seferlerini adamızdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adadan anakaraya, anakaradan adaya insan hareketliliğini minimize edecek şekilde planladık. Haftada bir sefer olarak bunu uyguluyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördüğümüz zaman ek ilave seferler de yapabiliyoruz. Sürecin başından beri kararlı mücadelemiz devletimizin tüm kurumları ve vatandaşlarımız aldığı tedbirler, hassasiyetlerinden ve tedbirlere uymalarından dolayı adamızda çok şükür bugüne kadar pozitif vaka görülmedi" dedi.

'BOZCAADA HALKINA VE ESNAFA AYRI BİR TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİYOR'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise kamu kurumlarının eşgüdüm içerisinde çalıştığını belirterek, "Çok doğal olarak Bozcaada'nın kapalı bir ekosistem olması ve anakaradan bağımsız bir nokta olması dolayısıyla devletimizin genel kararları yanında burada özel bir takım uygulamalara gidilmek zorunluluğu vardı. Biz çok şanslı bir şehirde bu tedbirleri çok önceden alarak adamıza şu ana kadar koronavirüs tehdidini yaklaştırmamayı başardık. Adamızda şu ana kadar şüpheli bir vaka görülmedi. Ama süreç tabi ki aynı hassasiyetle devam ediyor. Gemi seferlerinin haftada bir güne indirilmesi, ilçe pazarının belediye tarafından tedarik edilip, herkesin evlerine kadar dağıtılarak sosyal mesafenin korunmasıyla salgının engellenmesi gibi birçok önlem hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor. Burada Bozcaada halkına ve esnafa ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Her ne kadar ekonomik olarak zor bir durumda da olsalar hem devletimizin hem de Kaymakamlığımızın aldığı bütün kararlara canı gönülden hassasiyetle uyuyorlar. Sonuçta bu kararların hepsi, Bozcaada'daki kocaman ailemizin sağlığı, sevenlerin ilerleyen dönemlerde tercih edecekleri daha temiz, daha korunmuş adaya gelebilmeleri adına alınmıştır. Bunun bütün toplum tarafından da doğru bir şekilde anlaşıldığını görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Süreç uzun henüz rehavete kapılmamak gerekiyor. Alınan bu kararlara ısrarla devam etmek gerekiyor. Daha sonra sağlıklı günlerde inşallah hem halkımızla hem misafirlerimizle hem de adayı sevenlerle kucaklaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" diye konuştu.

'HİÇ KİMSEYİ MASKESİZ, DEZENFEKTANSIZ, KOLONYASIZ BIRAKMADIK'

Adanın tek eczanesinin sahibi olan Öznur Evergen, "Biz eczanemizi dezenfekte ettik. Hiç kimseyi maskesiz, dezenfektansız, kolonyasız bırakmadık. Ada küçük bir yer. Hastaların ilaç alımı inanılmaz bir kolaylık oldu. Çünkü uzman hekim olmadığı için adada buradan ilacını yazdıramayıp, karşıya gitmek zorunda kalıyordu vatandaşlarımız. Herkes istediği zaman biten ilacını gelip, eczaneden alabiliyor ve bizde onlara ulaştırıyoruz. İlaç konusunda her zaman stoklu çalışıyoruz ve bulamadığımız, vatandaşlara ulaştıramadığımız ilaç olmadı. Eğer bir ilaç sıkıntısı olsaydı, Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri göndererek bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacaklarına dair sözleri var. Adada Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, sağlıkçılarımız, vefa sosyal destek grubu, polislerimiz inanılmaz bir dayanışma içinde, bu süreci kolay atlatmak için çalışıyor" dedi.

'EKMEK SAYIMIZI ARTIRDIK'

Adanın tek fırınını işleten Sıdıka Günday Saral ise "Normal kış şartlarına göre adada evi olanlar geldi. Biz de ekmek sayımızı artırdık. Ekmek için hijyen kurallarına uyuyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozcaada erken tedbirini aldı. Kaymakamlığı ve Belediyeyi bu tedbirler konusunda takdir ediyorum. Şu anda kendimizi adada güvende ve korunaklı hissediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Ege Denizi, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:06 Kaynak: DHA


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