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Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı
6 saat önce
Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı
Dünyada koronavirüsün son görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye'de bir kişinin enfekte olduğunun duyurulmasının ardından alınan önlemler de giderek artırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte mart ayı sonuna kadar tüm etkinliklerin iptal edileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki sosyal etkinliklerin iptal edilmesi kararı aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu da tüm maçların durdurulacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:31
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