Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi

Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) İngiltere, Fransa, Almanya, İran, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin de aralarında olduğu 90'dan fazla ülkeye yayıldı.



Dünya bir yandan bu virüsten nasıl korunacağının yollarını ararken, bir yandan da virüsün etkilerinin küresel ekonomiye ne boyutlarda yansıyacağının endişesinde.