Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi

7 saat önce

Euronews'e konuşan rehberler, şubat ayında gelmeleri beklenen Çinli turist kafilelerinin turlarını iptal ettiğini söyledi.

Euronews'e konuşan rehberler, şubat ayında gelmeleri beklenen Çinli turist kafilelerinin turlarını iptal ettiğini söyledi. 2003'teki SARS salgınından da etkilenen rehberler, o dönemin çabuk atlatıldığını ifade ederken, bu kez durumun daha ağır olduğu görüşünde.View on euronews

Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi

Euronews, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:06 
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