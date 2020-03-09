Koronavirüs Türkiye'de turizmi nasıl etkiliyor? Çince turist rehberleri iş bulamamaktan şikayetçi

Euronews'e konuşan rehberler, şubat ayında gelmeleri beklenen Çinli turist kafilelerinin turlarını iptal ettiğini söyledi. 2003'teki SARS salgınından da etkilenen rehberler, o dönemin çabuk atlatıldığını ifade ederken, bu kez durumun daha ağır olduğu görüşünde.View on euronews