Son Dakika › Dünya › Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? 'Sosyal mesafe' kuralı uygulanabiliyor mu? - Son Dakika Dünya
Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu?
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında. Kırılganlık bir yandan 60 yaş üstü nüfusu içerirken, mülteciler başta olmak üzere sağlık ve hijyen koşullarına erişim sorunları yaşayan kesimler de gerek taşıyıcılık gerekse hastalığa kalma açısından risk faktörleri oluşturuyor.
Mart ayı başından beri Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında sayıları 10 bin ile 15 bin arasında değişen mülteciler, sınırın ötesine geçmek için uzun bir bekleyiş içerisinde.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:49
Son Dakika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti