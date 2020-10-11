Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri

11.10.2020 14:42
Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri, System.String[]

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "dünyada uygulanan seyahat sınırlamaları" ile ilgili haritasında, sınırlama uygulamayan 8 ülke arasında Türkiye de yer alıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "dünyada uygulanan seyahat sınırlamaları" ile ilgili haritasında, sınırlama uygulamayan 8 ülke arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye'ye yapılan uçuşlar kapsamında gelen yolculardan test yaptırmaları istenmiyor. Kişilerin kendilerini bazı diğer ülkelerde olduğu gibi karantinaya alma zorunluluğu da yok.

Ancak havalimanları Haziran ayında yeniden faaliyete geçerken dile getirilen önlemler arasında, havalimanlarında gelen yolculara test yapılması da vardı.

1 Haziran'da BBC Türkçe'ye konuşan, "Sağlık Bakanlığı ile beraber, yurt dışından gelen bütün yolcuları Türkiye'ye girecek bütün yolcuları testten geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat içinde bu testin sonucu çıkacak ve negatif olanlar gönül rahatlığıyla ülkeye girecek, biz de onları ülkemize kabul edeceğiz" demişti.

Samsunlu, " İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara fark etmez, Türkiye'ye giren her yolcu testten geçecek" diye konuşmuştu.

Ancak şu anda Türkiye'de hiçbir havalimanında gelen yolcuya mecburi test yapılmıyor.

Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz, bu durumu "Türkiye, turizim geliri çok önemli olduğu için bir sınırlama uygulamıyor" şeklinde açıklıyor.

Nergiz, benzer şekilde ekonomisinde turizm geliri büyük önem taşıyan Endonezya ve Malezya'nın 31 Aralık'a kadar kapılarını turistlere kapatmış durumda olduğuna dikkat çekiyor.

Koca'nın 'Her vaka, hasta değildir' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan tartışmalar sonrası 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, kamuoyuna Temmuz ayından itibaren vaka sayılarının değil, hasta sayılarının açıklandığını duyurmuştu.

Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır" demişti.

Koca'nın "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" şeklindeki sözleri sonrası İngiltere dahil bazı ülkeler Türkiye'yi seyahat sınırlaması uygulanan ülkeler listesine ekledi.

Japonya da 1 Ekim'den itibaren Türkiye'ye tarihinde ilk kez vize uygulamaya başladı.

Havacılık uzmanı Abdullah Nergiz, Türkiye'nin seyahat politikasının "Gelin, nasıl gelirseniz gelin der gibi" olduğunu savunuyor.





'Tüm önlemler en üst düzeyde alınıyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dış hatlar uçak trafiğinin 32 bin 497 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu trafiğin büyük bir kısmı Antalya özelinde gerçekleşti.

Bakanlık, "Havaalanı ve otel arasındaki her noktada gerekli önlemlerin en üst düzeyde alındığını" savunuyor.

BBC Türkçe, havalimanlarındaki test yapılması taahhüdü ile ilgili İGA Havalimanları ile temasa geçti.

İGA yetkilileri, havalimanlarında test yapılması konusunda karar yetkisinin Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi.

BBC Türkçe, birçok ülkede ikinci dalganın yaşanması nedeniyle "Yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler ile ilgili bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin olarak" Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçti. Ancak bakanlık sorularımıza yanıt vermedi.

Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri

Sağlık Bakanlığı, BBC Türkçe, Haziran, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 14:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 8 ülkeden biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei