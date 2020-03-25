Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı - Son Dakika
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Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı

6 saat önce

Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandıKARS'ta korona adlı türküsüne klip çekmek isteyen Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, üzerinde bulunduğu eşeğin hareket etmesiyle zor anlar yaşadı.

Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı

KARS'ta korona adlı türküsüne klip çekmek isteyen Kültür Bakanlığı'na bağlı halk ozanı Arif Gülcani, üzerinde bulunduğu eşeğin hareket etmesiyle zor anlar yaşadı. Gülcani, klibini eşek sırtında ancak birkaç deneme sonrası tamamlayabildi.

Kültür Bakanlığına bağlı halk ozanı Arif Gülcani, koronavirüse dikkat çekmek için doğup büyüdüğü köyünde eşek sırtında klip çekmek istedi. Çekimleri defalarca yapılan klip çalışmalarında eşeğin üstünde durmak çok da kolay olmadı. Hem saz çalıp, hem de 'korona' türküsünü seslendiren Arif Gülcani, eşeğin hareket etmesiyle düşme tehlikesi de geçirdi. Zaman zaman eşek, Arif Gülcani'yi farklı yöne götürünce ortaya da ilginç görüntüler çıktı. Arif Gülcani, eşekten düşme anında ise 'Durdurun bu eşeği' diyerek sazını çekim görevlilerine güçlükle verebildi.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve evde sıkılan vatandaşlara moral vermek için böyle aktivite gerçekleştirdiğini belirten Aşık Arif Gülcani, "Allah Türkiye'mize zarar vermesin. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüsten bir an önce kurtulmayı rabbimizden diliyorum. Biz de halk ozanları olarak köyümüzde güzel bir klip çekelim dedik. Klipte eşeğim 'Mıstık'la beraber bu virüse dikkat çekmek istedik. Umarım bir mesaj verebilmişizdir" dedi.

Arif Gülcani, koronavirüs salgını için hazırladığı dörtlüğünde şu dizelere yer verdi:

"Geziyorum diyar diyar/ Olmaz olsun bu korona/ Nasıl olayım bak diyor/ Olmaz olsun bu korona./ Bu korona bu korona/ Gözün kör olsun korona./ İçimizde acımız var/ Ayrı ayrı yolcumuz var/ Geri gelen hacımız var/ Olmaz olsun bu korona./ Ah korona vah korona/ Gözün kör olsun korona./ Saracağım bak döşeği/ Durduramıyorum eşeği/ Kıracağım bak meşeği/ Olmaz olsun bu korona./ Bu korona bu korona/ Gözün kör olsun korona./ Atıyorum burada nara/ Nerem var ki gidem nere/ Doktor bulmadı bak çare/ Olmaz olsun bu korona./ Bu korona bu korona/ Gözün kör olsun korona./ Gülcaniyim ağlıyorum/ Kollarımı bağlıyorum/ Derde derman arıyorum/ Olmaz olsun bu korona./ Bu korona bu korona/ Gözün kör olsun korona./ Eşeğim durmaz gidiyor/ Bilmem nere götürüyor/ Nasıl öylece kaçıyor/ Olmaz olsun bu korona./Bu korona bu korona/Gözün kör olsun korona."

Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan zorlandı

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:01 Kaynak: DHA

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