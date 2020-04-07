Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi
7 saat önce
ARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.
ARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi. Artvin'de devlet hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Y.K., 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastane çalışanları Y.K.?yı yöresel Atabari çalgısı eşliğinde uğurladı. Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:38 Kaynak: DHA
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