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Koronavirüs üzüntüsü nasıl yönetilecek? Şengül Hablemitoğlu euronews için yazdı
6 saat önce
Dünyayı kuşatan covit-19 sadece ülkemizde değil, bütün dünyada yol açtığı trajik ölümlerle hepimizi dehşet içinde bıraktı. Çaresiz hissediyoruz ve ölümle burun buruna hayatta kalmaya çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:14
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