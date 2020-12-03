Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklarken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi. Yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı yapılırken, vatandaşlardan bazıları İzmirlilerin tedbirsiz davrandığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede örnek şehirler arasında gösterilen İzmir'de vaka sayıları yurt genelinde olduğu gibi yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 2 haftada İzmir'deki vakaların yüzde 50 oranında arttığını bildirdi. Bakan Koca, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi. Yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı yapılırken, vatandaşlardan bazıları ise İzmirlilerin tedbirsiz davrandığını söyledi.