Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı - Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı

03.12.2020 14:45
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklarken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklarken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi. Yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı yapılırken, vatandaşlardan bazıları İzmirlilerin tedbirsiz davrandığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede örnek şehirler arasında gösterilen İzmir'de vaka sayıları yurt genelinde olduğu gibi yükseliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 2 haftada İzmir'deki vakaların yüzde 50 oranında arttığını bildirdi. Bakan Koca, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 76'lara ulaştığı bildirildi. Yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı yapılırken, vatandaşlardan bazıları ise İzmirlilerin tedbirsiz davrandığını söyledi.

'YASAĞIN ANLAMINI ANLAMAK GEREKİYOR 'Belçika'dan İzmir'e misafir olarak gelen Nurya Alyurt, "Ciddi anlamda Türkiye'miz tedbirsiz. Restoranlarda yemek yasak ama bizim insanlarımız caddelerde yiyorlar. Yasağın anlamını anlamak gerekiyor. Ben kişisel olarak tedbir alıyorum. Çok az zamanda dışarı çıktım. Gün boyu evdeydim. Belçikalılar yasaklara uyuyor. Ülkemiz havasıyla, doğasıyla çok güzel ama böyle davrandığımız sürece hastalık bitmeyecek" dedi.'MÜMKÜN OLSA SURATIMI TAMAMEN MASKELERİM'Koronavirüs yüzünden 2 yakınını kaybettiğini söyleyen Nuray Şenleten, "Önemli işlerim olmasa dışarı çıkmam. Vaka sayısı çok arttı. Şu an 3 maskeyle duruyorum. Hemen eve gitmeye çalışıyorum. Dedem 83 yaşında bu hastalığa yakalandı ve 10 gün içerisinde vefat etti. Yoğun bakımlar hasta almıyor. Amcam da koah hastasıydı ve o da yakalanınca vefat etti. Mümkün olsa suratımı tamamen maskelerim. Yaşlılarımız var korkuyoruz. Herkes mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsin" diye konuştu. İran'dan İzmir'e gelen Nida Mirzade, "Biz İran'dan geldik ve orada vaka sayısı aynı İzmir gibi çoktu. Maske takıyoruz, dışarı çıkmıyoruz ve tedirginiz. Herkes kendince önlemlere uyuyor ama yine de çok zor durumdayız" diye konuştu.'İNSANLAR BİLİNÇSİZ OLDUĞU İÇİN BULAŞIYOR'Vatandaşlardan Alican Karadeniz, "Bu, dünyayı saran bir virüs. Biz de ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Ben hem çevreme hem aileme bir zarar gelmemesi için şahsi olarak önlemlerimi alıyorum. Şu anda mecbur olduğum için dışarıdayım, mesaiden çıktım. Vakaların bu derece artmasının nedeni bence insanların bilinçsiz hareket etmesi" dedi. İran'dan gelenHüseyin Cenginki ise, "Maskemizi takıyoruz kendimizi koruyoruz. İran'da da benzer bir durum var. Orası üçüncü dalgayla boğuştu. Bence her yer aynı" dedi.İşyerinden çıkan Ayşe Fidan, "Dikkat etsek de pek bir şey sağlanacağını zannetmiyorum artık bu virüs bulaşacağı kadar bulaştı. İzmir'de vaka sayıları arttı ama bizler çalışıyoruz ve çalışırken pek bir şey yapamazsınız" dedi.

Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı
Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı

İl Sağlık Müdürlüğü, Fahrettin Koca, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 artan İzmir'de, 'tedbirlere uyun' çağrısı - Son Dakika


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