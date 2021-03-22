Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler - Son Dakika

Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler

22.03.2021 16:46
Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler, System.String[]

ERZİNCAN Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vaka sayılarının bir haftada 2 katı artması nedeniyle ikinci el eşya pazarını kapatırken, yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyeyi yasakladı.

ERZİNCAN Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, vaka sayılarının bir haftada 2 katı artması nedeniyle ikinci el eşya pazarını kapatırken, yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyeyi yasakladı. Meclis; restoran, lokanta, kafe gibi servis yapılan tüm işletmelerde çay ve kahve ikramını kaldırırken, açık su ve limon kullanımına da yasak getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftalık vaka oranlarında Erzincan'da büyük artış yaşandığı belirlendi. Erzincan'da 6-12 Mart tarihleri arasında vaka oranları 100 binde 53,75'ten 13-19 Mart tarihleri arasında 124,13'e yükseldi. Vaka oranlarının büyük artış gösterdiği kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan meclis, vaka artışlarını görüştü. Mecliste alınan kararlar şöyle açıklandı:

"Alakart servis yapan restoran, lokanta, cafe vb. servis yapılan tüm işletmelerin müşteri kabulünü 18.30 itibari ile sonlandırmalarına, saat 19.00'a kadar tüm müşterilerin tahliyesini sağlayacak şekilde tedbirlerin alınmasına, bu işletmelerde saat 23.00'ten sonra müşterilerden paket servis talebi alınmamasına,Restoran, lokanta, cafe gibi servis yapılan tüm işletmelerde müşterilerin yoğun olduğu saatlerde denetimlerin artırılması ve HES kodu sorgulaması uygulamasının denetlenmesine, ayrıca bu işletmelerde hazır su kullanımına geçilmesine, çay kahve ikramlarının kaldırılmasına, tüm bardakların sürahilerin ve masalarda bulunan tüm tuzluk-baharatlıkların kaldırılmasına, tek kullanımlık tuzluk-baharatlık ve bardak kullanımına geçilmesine, Perakende iş yerlerinde halkın toplu olarak bir araya gelmelerine ve kalabalıklara sebep olacağı için tüm kampanyalarının pandemi sonrasına ertelenmesine,Buğday Pazarı yanında pazartesi günü faaliyet gösteren halk arasında bit pazarı olarak bilinen ikinci el eşya pazarının ikinci bir emre kadar faaliyetinin durdurulmasına,  Dörtyolda aşı için stand, çadır vb. kurularak halkımıza aşının önemi ve temizlik-maske-mesafe kurallarının uygulanması ile virüsü yenebileceğimiz hususlarında afiş broşür vb. tüm iletişim yollarıyla ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin ilgili tüm kurumlarca yapılmasına,Pazar yerlerinde, mahallelerimizde ve tüm işlek cadde ve sokaklarda daha önceki Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarında belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerin artırılmasına, özellikle Dörtyol ve ana caddelerde bulunabilecek en fazla kişi sayısının aşılmaması için bariyerleme dahil tüm tedbirlerin alınmasına, Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerekli tüm denetim ve takibin aksatılmadan yapılmasına,Belediye, cami ve cemevi anons sistemlerinden ilimiz genelinde yakın akrabalar hariç yüz yüze taziyelerin yasaklandığı, baş sağlığı dileklerinin telefonla yapılması gerektiği hakkında vatandaşlarımıza gerekli duyuruların yapılmasına,Kahvehane, kıraathane, çay ocağı ve kafe gibi tüm işletmelerde kağıt bardak kullanımının özendirilmesine, açık su ve limon kullanımının kaldırılmasına,Aynı apartmandaki dairelerin yüzde 20'den fazlasında pozitif vaka görülmesi durumunda apartman karantinası uygulanmasına,Tüm okullarda öğretmenler odasının kapatılmasına,Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının da ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."OĞLAKTEPE KÖYÜNE BREZİLYA VARYANTI KARANTİNASI

Vali Makas başkanlığında toplanan meclis, ayrıca Oğlaktepe köyünde Güney Afrika-Brezilya varyantı şüphesi görülmesi nedeniyle burada yaşayan kişilerin PCR numunelerinin negatif olana kadar karantinaya alınmasına karar verdi. Meclis, Güney Afrika-Brezilya varyantı şüphesi ile izole edilen pozitif vakaların izolasyonlarının kolluk birimleri tarafından denetlenmesine, pozitif vakaların numune sonuçları negatif saptanıncaya kadar ikamet ettikleri binaların karantinaya alınmasına karar verdi.


Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler
Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler
Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler

Fahrettin Koca, Brezilya, Erzincan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs vaka sayısı 2 katına çıkan Erzincan'da, yeni tedbirler - Son Dakika


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