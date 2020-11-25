Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı - Son Dakika

Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

25.11.2020 07:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı, System.String[]

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor.

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle kış aylarında kentte şifa kaynağı olarak tüketiliyor. 'Doğal antibiyotik' olarak tanıtılan beyrana, koronavirüs vakalarının fazlalaşmasıyla birlikte ilgi de arttı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kış aylarında en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen beyranın koronavirüsten koruyacağını söyleyen Gaziantepli işletmeci Onur İbili, beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da kış mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.

'BEYRAN ŞİFA KAYNAĞIDIR'Hazırlanışı saatler süren beyranın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer aldığını anlatan Onur İbili, beyranın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, içinde bulunan malzemelerden dolayı şifa kaynağı olduğunu vurguladı.Beyranın koyunun boyun ve but kısımlarındaki et ile yapıldığını ve etin 13 saat boyunca suyun içinde haşlandığını aktaran İbili, "Haşlandıktan sonra ilikli kemikleri ile beraber beyranda kullanacağımız etler parçalanır. İçinde sarımsak, et suyu, koyunun kendi iç yağı ve pirinç ile şoklu ateşte hazırlanır. Beyran içindeki malzemelerden dolayı şifa kaynağıdır. Bu yemek hem sabah hem akşam her öğünde tüketilen bir yemektir" dedi.VAKALAR ARTINCA İLGİ DE ARTTI

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ile birlikte beyran yemeğine olan ilginin arttığını da söyleyen Onur İbili, vatandaşların pandemiden önce de kış aylarında yoğunlukla bu yemeği tercih ettiklerini söyledi. Beyranın tüm enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiğini özellikle yemekte kullanılan acı biber ve sarımsağın antibiyotik niteliğinde olduğunu ifade eden İbili, vatandaşların doğal yöntemler ile kendilerini koruyabileceklerini vurgulayarak, "Koronavirüs döneminde insanlara şifa olacak bir yemek türüdür. Bunu yiyen bir insan bir gün boyunca tok kalabiliyor. İçinde bulunan sarımsağın, acı pul biberin ve et suyunun insanlara iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle hem pandemi dönemi hem de şu an kış aylarına giriyoruz beyran bu dönemde en popüler yemeklerden bir tanesi. Gaziantep insanı özellikle sabah erken saatlerde beyranı ve paçayı içmeye giderler. Herkese özellikle bu günlerde bol bol tüketmeyi tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Koronavirüs, Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi         
00:09
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu         
20:05
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 08:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei