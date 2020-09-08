Koronavirüs vakaları artınca yazlıkçılar tatili uzattı - Son Dakika

EGE'deki tatil beldelerinde yaz tatilini geçiren birçok yazlık sahibi, koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde tatillerini uzatarak, evlerine dönmeyi erteledi. Ege Bölgesi'nin turistik kentleri İzmir 'in Çeşme Dikili ve Foça Muğla 'nın Bodrum ve Marmaris ve Aydın 'ın Kuşadası gibi ilçelerinde yazlıkları bulunan vatandaşlar, yaz mevsimiyle buralara akın etti. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yazlıklardaki tatilciler, tatillerini uzattı. Tatilciler, vakaların artması nedeniyle şehir merkezlerine gitmeye korktuklarını, bu nedenle böyle bir önlem almayı tercih ettiklerini söyledi.

Geçen yıl eylül ayının başında Çeşme'den İzmir'e döndüğünü ancak bu yıl virüs dolayısıyla bir süre daha tatilini uzatacağını dile getiren Nevin Çağırgan (65), "Her yıl Eylül ayının başında İzmir'e giderdik. Eylül'de İzmir'deki işlerimizi halletmeye başlardık. Toplantılarımıza katılırdık. Ancak koronavirüs toplantılarımızı da erteledi. Biz de koronavirüsten korunabilmek için Çeşme'deki tatilimizi uzatmak zorunda kaldık. Toplantılarımızı da online olarak yapıyoruz. Pek çok komşumuz da bir süre daha burada kalmayı düşünüyorlar. Vaka artışı devam ederse, kasım ayına kadar Çeşme'den dönmeyi düşünmüyorlar. Çünkü herkes tedirginlik içinde. Burada açık alanın olması, evlerin bahçeli olması, herkesin daha mesafeli olması kişilerin de tatillerini uzatmasına sebep oldu. Ancak burada da maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.