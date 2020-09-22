Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında geçirecekler - Son Dakika

Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında geçirecekler

TÜRKİYE genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçesinde yazlık konutlarına gelenlerin bir kısmı, kış aylarını da yazlıklarda geçirmek için hazırlık yapıyor.

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TÜRKİYE genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçesinde yazlık konutlarına gelenlerin bir kısmı, kış aylarını da yazlıklarda geçirmek için hazırlık yapıyor. Kışlık yiyeceklerini hazırladıklarını söyleyen yazlıkçıların önemli bir kısmı da evlerine doğalgaz bağlatıyor.

İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi ve Şarköy'de yazlık konutlarına gelenlerin bir kısmı, koronavirüs vakalarının özellikle büyükşehirlerde yeniden artış göstermesi üzerine yazlıklarında kalmayı tercih etti. Yaz sezonunu ilçedeki konutlarında geçirenlerin bir bölümü yaşadıkları kentlere dönerken, pandemi nedeniyle kalmaya karar verenler ise kışlık hazırlıklarını yapıyor. Kalan yazlıkçılar, evlerine bakım yaptırıp, doğalgaz bağlatıyor ya da odun alarak kış hazırlıkları yapıyor.

'KIŞI BURADA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'İstanbul'dan pandemi sonrası Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığına gelen Ayten Gülsün, kış mevsimini yazlığında geçireceğini ve bu nedenle tüm hazırlıkları yaptığını söyledi. Gülsün, "Vaka sayısı İstanbul'da çok vardı. Dört ay kapandık, kaldık evde. Geldik, bu yıl gitmeyi düşünmüyoruz. Her şeyimizi, kışlığımızı da hazırladık. Kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Tarhanamızı, turşumuzu, kahvaltılıklarımızı yaptık. Dolabımıza ne konacaksa İstanbul'daki gibi onları koyduk. Gitmeyi düşünmüyorum her şeyimi hazırladım" dedi.'KLİMA TAKTIRDIK'Yazlıkçılardan Kader Güngör, vaka sayılarının artmasıyla birlikte burada daha rahat olacaklarını düşündükleri için kış mevsimini yazlıklarında geçirme kararı aldıklarını söyledi. Güngör, "İstanbul'da artan vaka sayılarından dolayı burada kalmayı düşünüyoruz. Buranın daha rahat olduğunu düşünüyoruz. Kışın durmak için klima taktırdık. Yiyeceklerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.'KIŞIN KAPATMAYACAĞIZ'Yazlık bir sitede market işleten Mehmet Ali Çakmak, kış sezonu boyunca da iş yerinin açık olacağını dile getirerek, "Bu sezon iyi geçti, şükür normal. Bizim sitemiz büyük 620 hane civarında bir sitedir. Dolayısıyla burada kalan insanlarımız da en çok 200 hane civarında. İnsanlar şu anda burada kalıyor. Biz de kapatmıyoruz. Tabi ki pandemiden dolayı buradalar, buna etkisi olmuştur. Pandemiden dolayı gitmeyenler var, genellikle herkes evine doğalgaz alıyor yoğun bir şekilde. Doğalgazı olanlar gitmek istemiyor, 'burada oturabilirim' düşüncesiyle. Bu sezon bitti ancak biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.YAZLIKÇILAR DOĞALGAZ BAĞLATIYORİlçede doğalgaz tesisatçısı İbrahim Kocabay ise kışı yazlıklarında geçirmek isteyenlerin sayısının artmasıyla birlikte yazlıkçıların birçoğunun evine doğalgaz bağlattığını kaydetti. Kocabay, "Şu anda pandemi nedeniyle bir hareketlilik var. Daha önce evlerini yazlık olarak kullanıp, sezonda gelip gidenler, şu anda artık kışlık olarak kullanıyor. Bu yüzden de doğalgazlarını, bakımlarını, binalarını yaptırmaya çalışıyorlar. Yazlıkçıların burada kalması tabi ki işimizi etkiledi. Daha önce bu dönemlerde haftada 3-4 iş yapıyorsak şimdi daha fazlasını yapıyoruz. Yazlıkçıların burada kalması hele de emekli kesimin, işlerimizin iyi olmasını etkiledi" dedi. Yazlıkçıların kalmasıyla birlikte işlerin yüzde 40 oranında arttığını ifade eden Kocabay, "Şu anda yüzde 40 oranında işlerimizi etkiledi. Sözleşmelerini yaptığımız kişilerin tamamı, 'Biz pandemiden dolayı burada kalacağız, ondan yaptırıyoruz' diyorlar. Bu da yaptığımız işe oranla yüzde 40'a tekabül edebiliyor. Şu anda işlere yetişebiliyoruz bir sıkıntı yok çok şükür. Elemanımız, malzememiz hepsi mevcut" diye konuştu.'150 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ'Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, 26 bin nüfusa sahip olduklarını bunun yazın 500 binlere kadar ulaştığını söyledi. Ata, "Pandemi artışları olmasıyla birlikte yazlıkçıların çoğunluğu kışı yazlıklarında geçirmek için hazırlıklarını yapıyorlar. Kimi evlerine doğalgaz çektirip, klima taktırıyor, kimi ise odunlarını alıyor. Biz de kışın nüfusumuzun 150 bin olmasını tahmin ediyoruz" dedi. 32 NÜFUSLU ŞARKÖY'DE KIŞIN 100 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Tekirdağ'ın turistik ilçelerinden nüfusu 32 bin olan Şarköy, yazın akın eden tatilcilerle 300 bin kişiye kadar ulaştı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, "Yaz sezonu biten Şarköy'de halen kalabalık sürüyor. Burada yazlıkları olan vatandaşlarımız İstanbul'a Covid-19 korkusuyla gitmeyip, Şarköy'de kalmayı sürdürüyorlar. Çoğu da Şarköy'e doğalgazın gelmesiyle doğalgaz bağlatmak için girişimlerde bulunuyorlar. Kışı burada geçirmek isteyen çok fazla yazlıkçımız var. İnşallah süreç bir an önce biter, herkes huzurlu normal bir yaşantısına döner. Bu kışın nüfusumuzun 100 bine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.


- Tekirdağ

Marmara Ereğlisi, Koronavirüs, Tekirdağ, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 07:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında geçirecekler - Son Dakika

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