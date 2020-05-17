Koronavirüs vakaları görülen köydeki ürünleri belediye ve STK'lar satın aldı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine şehir merkezindeki pazarda tezgah açmayan üreticilerin ürünleri, belediye ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından satın alındı. Ailenin temasta bulunduğu ve köydeki evlerinde karantinaya alınan 26 kişinin yapılan koronavirüs testleri ise negatif çıktı.

Keşan'a bağlı Kadıköy'de yaşayan ve bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan M.Ş. (49) ile eşi, annesi ve kız kardeşi, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aynı aileden 4 kişi, koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğüu bildirildi. Öte yandan ailenin temasta bulunduğu köydeki 4 evdeki 26 kişi, evlerinde karantina altına alındı. 26 kişinin yapılan koronavirüs testleri ise negatif çıktı.

Kadıköy'de yaşayan sebze ve meyve üreticileri, tedbir amacıyla dün Keşan'da kurulan halk pazarında tezgah açmadı. Pazar yerindeki 20 tezgah alanı boş kaldı. Üreticilerin mağdur olmaması amacıyla ürünleri Keşan Belediyesi, Keşan Ziraat Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Kadıköy'e giderek, köy muhtarı Ercan Gürgen'le görüştü.

Başkan Helvacıoğlu, Kadıköy'de koronavirüs vakalarının ardından ortaya atılan köyün karantina altına alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu dedikodular gerçeği yansıtmıyor. Köy karantinada değil. Biz de bugün hem köylümüzü hem de muhtarımızı ziyarete geldik. Çiftçimiz tarlalarında çalışıyor. Sadece 4 pozitif hastamız devlet hastanesinde tedavi altında. Sağlık durumları da iyi. Köyde herhangi bir problem yok. Ailenin temasta bulunduğu 26 kişiye de koronavirüs testi yapıldı ve testler negatif çıktı. Köyümüz bu bölgenin sebze deposu. Biz de kendilerine destek olmaya geldik. Biz bu amaçla Keşan Belediyesi olarak Keşan Ziraat Odası, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası'nın katkısıyla üreticinin ürettiği ve pazarda satamadığı ürünleri satın aldık" dedi.