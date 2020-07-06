Koronavirüs vakaları nerelerde artıyor? - Son Dakika

2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa bir sürede küresel salgına dönüştü.

2020'nin ilk 7 ayında 10 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı.

Çin'den sonra salgın Nisan ayında ilk önce Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ulaştı. Sokağa çıkma yasaklarıyla süren üç ayda Avrupa'da virüsün yayılımını yavaşlarken Latin Amerika'daki vaka sayıları artmaya başladı.

Haziran sonlarına doğru tedbirlerin gevşetildiği ABD'nin güney ve doğu eyaletlerinde de rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tedbirlerin gevşetilmesi karşısında uyarırken "salgınla mücadelenin bitmediği" uyarısı yapıp, "Bazı ülkeler ilerleme kaydetmiş olsa da salgın hızlanıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre vaka sayıları henüz Orta ve Güney Amerika'da zirve noktasına ulaşmış değil. Brezilya ise şu an anda bu bölgede en ağır tablonun yaşandığı ülke konumunda.

Brezilya'da can kaybı sayısı 65 bine yaklaşırken vaka sayıları ise 1 milyon 600 bini geçmiş durumda.

Asya kıtasında ise Pakistan ve Hindistan'daki virüs hızla yayılmaya devam ediyor. İki ülkenin sağlık sistemleri salgınla baş etmekte zorlanıyor.

İkinci dalga belirtileri

Önceki salgınlar dalgalar halinde gelmişti. Sağlık uzmanları Covid-19'un da benzer bir yolu takip edebileceğinden kaygılanıyor. Ancak 'ikinci dalga'nın nasıl tanımlanacağı konusunda bilim insanları arasında bir görüş birliği sağlanabilmiş değil.

Virüsün yayılımını kontrol altına aldığı düşünülen bazı ülkelerde yeni vakalar tespit edilmeye başlandı. Ancak bunun artan test kapasitesiyle bağlantılığı olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla ülkesinin en fazla test yapan ülke olduğunu dile getirip bu kapasitenin daha fazla vakayı ortaya çıkardığını savunuyor.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci ise tam olarak aynı fikirde değil. Fauci, yapılan testlerde pozitif çıkan vaka oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekip, "Bu durum yapılan test sayısının artmasıyla açıklanamaz" yorumunu yapıyor.

ABD'de şu ana kadar 130 bin kişi hayatını kaybetti. Washington Üniversitesi, can kaybının Ekim ayında 175 bine ulaşabileceği uyarısını yaptı. Üniversitenin yaptığı modellemeye göre ülkede nüfusun yüzde 95'i maske kullanırsa bu sayı 150 bine çekilebilir.

ABD halihazırda küresel koronavirüs tablosunda tüm vakaların yüzde 25'inin bulunduğu ülke konumunda.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise 4 bin 600 kişi hayatını kaybetti. 85 bin vaka kayda geçirildi. Ancak bazı uzmanlar Çin'in sağladığı verilerin güvenilir olmadığını savunuyor.

Afrika kıtasında ise koronavirüsten en ağır etkilenen ülkeler Güney Afrika ve Mısır. Ancak kıtadaki test kapasitesi oldukça sınırlı. Bu da virüsün Afrika'daki seyrini takip etmeyi zorlaştırıyor.

Avrupa'da ise vaka yoğunluğunda zirve noktasını atlatan İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'da vaka sayıları ve can kayıpları azalıyor.

Çoğu ülke yerel karantinalarla normalleşmeyi sürdürüyor. .

Almanya'da bir et isleme tesisinde 1500 vaka tespit edilen Gütersloh, İngiltere'de Leicester, İspanya'nın Katalonya ve Galiçya bölgelerinde kısmi karantinalar uygulanıyor.

Salgını takip eden Avrupa Birliği kurumlarına göre kıtada ikinci dalga riski 'orta' ile 'yüksek' arasında görülüyor .