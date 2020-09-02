Koronavirüs vakalarının arttığı Filistin'e yardım - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'de artış gösteren koronavirüs nedeniyle, ihtiyaçları olanj hastaneler için acil yardım kampanyası başlattı.

İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında ülkedeki hastane ve sağlık merkezlerinin tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanacak.

Karantina merkezlerindeki ailelere hijyen paketi, çocuk paketi, sıcak yemek ve gıda paketi ulaştırılacak kampanya kapsamında, ilk etapta Gazze'de, 620 aileye hijyen paketi, 360 adet gıda paketi, çocuklara içinde bebek maması ve bebek bezi bulunan 710 adet çocuk paketi dağıtıldı.

Günlük 400 kişiye sıcak yemek ikram edilirken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine 2 bin adet test kiti de bölgeye ulaştırıldı.

Açıklamada, "

"İsrail ambargosuna maruz kalan Gazze halkı, yıllardır açlık ve elektrik sıkıntısı ile mücadele ediyor. Halk yıllardır işsizlik ve açlık ile mücadele ederken bir de virüsün yayılması büyük felaketlere yol açabilir. Tüm bunların üzerine işgalci İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den gıda ve sağlık malzemesi dışındaki ürünlerin girişini yasakladı." ifadelerine yer verildi.

Hayırseverlerin GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabileceği belirtildi.