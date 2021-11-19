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Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika

Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

19.11.2021 14:25
Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Avusturya'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle Pazartesi gününden itibaren 20 günlük bir kapanma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağı açıklandı.

Başbakan Schallenberg, beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

YOĞUN BAKIM HASTALARININ SAYISI CİDDİ ORANDA ARTTI

Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir "saldırı" olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

1 ŞUBAT 2022'DEN İTİBAREN AŞI ZORUNLU OLACAK

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

20 GÜN BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadesini kullandı.

HERKES TABİ TUTULACAK

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti.

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti. Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.

Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Saldırı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs vakalarının çoğaldığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika
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