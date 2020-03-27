Koronavirüs Vakalarının Görüldüğü İller Açıklanabilir - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı dünyada ve ülkemizde artmaya devam ederken enfekte olmayan kişiler, virüse yakalananların hangi illerde olduklarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak koronavirüs vakalarının hangi illerde görüldüklerinin açıklanabileceğinin sinyallerini verdi.



Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri arttıran Sağlık Bakanlığı, bundan sonrasında koronavirüs ile ilgili bütün gelişmeleri dijital ortamda paylaşacak. Koca, yoğun bakımda yatan, entübe olan, iyileşen hastalar ile yapılan test sayıları ve kaybedilen hastaların kayıtlarının dijital ortamda paylaşılmasının yanı sıra gerekirse il bazında bilgilerin de verilebileceğini ekledi.



Koronavirüs vakalarının görüldüğü iller açıklanırsa ne olur?



Koronavirüs vakalarının hangi illerde görüldüğünün açıklanması sonucu insanlar bundan olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilir. İlk olarak bu vakaların açıklanması durumunda kişiler önlem almak konusunda daha temkinli olabilirler. Ancak işler ters giderse İtalya'daki gibi bir durumla karşılaşılabilir.



İtalya'da meydana gelen durumu hatırlamak gerekirse İtalya'da koronavirüs vakalarının nerelerde görüldüğü ile ilgili bilgiler paylaşıldığı zaman insanlar, hastalığın görülmediği bölgelere doğru kaçmaya başlamıştı. Bu nedenle koronavirüs ülkenin kuzey kısmından güney kısmına doğru yayılmıştı. Ülkemizde de böyle bir durumun görülmesi tehlike yaratabileceği için koronavirüs vakalarının görüldüğü illerin açıklanıp açıklanmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.